"Leggo di essere tra le persone che lascerebbe Italia Viva per approdare ai responsabili. Se in questo festival di Fake news arrivano a coinvolgere me significa che la caccia ai responsabili ha prodotto veramente scarsi risultati. Si tratta di una notizia talmente assurda da non poter essere nemmeno smentita". Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.

pietroraffa : Conte, secondo la ricostruzione del Corriere, avrebbe offerta il Ministero della Giustizia a Maria Elena Boschi.… - fanpage : 'Pur di restare dov’è, Conte cambia idea annualmente' Il duro attacco di Maria Elena Boschi a Giuseppe Conte.… - MediasetTgcom24 : Al #Senato si gioca la partita a scacchi del governo. Italia Viva ha la sua regina nera. Maria Elena Boschi in tota… - generacomplotti : RT @HuffPostItalia: Maria Elena Boschi: 'Io tra i responsabili? Fake news assurda' - FRANCOMARCELL12 : @fattoquotidiano Per rendervi inattendibili non c'è bisogno che date voce a queste fakes -