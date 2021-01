Marche, i contagi da Covid frenano. Saltamartini: 'Da oggi in regione 237 posti di terapia intensiva'. Ma la guardia resta alta (Di domenica 24 gennaio 2021) ANCONA - Lentamente, ma progressivamente, il Covid nelle Marche ha innestato la retromarcia. Calano i positivi, diminuiscono i ricoveri e - altro dato che affiora dal report del servizio sanitario - ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 24 gennaio 2021) ANCONA - Lentamente, ma progressivamente, ilnelleha innestato la retromarcia. Calano i positivi, diminuiscono i ricoveri e - altro dato che affiora dal report del servizio sanitario - ...

