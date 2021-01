Mara Venier lascia di stucco | chi è il misterioso uomo della foto?

Leggi su chenews

(Di domenica 24 gennaio 2021)di, nella sua ultima storia ha condiviso ladi unche nessuno conosce: scopriamo di chi si tratta.facebookLa conduttrice di Rai Uno torna in onda domani pomeriggio con una nuova puntata di Domenica In che è tornata ad essere un grande successo da quando è tornata lei al timone, un successo che ha sbaragliato la concorrenza di Canale Cinque. E’ da sempre molto attiva sui social e nelle ultime ore proprio nelle storie di Instagram ha condiviso unacon undavveroche non è conosciuto dai suoi fan e dal grande pubblico televisivo. Prima di scoprire di chi si tratta, la conduttrice ha annunciato che questa per lei ...