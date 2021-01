Manchester United-Liverpool, le formazioni ufficiali (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo il pari a reti bianche in Premier League, Manchester United e Liverpool si sfidano nuovamente in FA Cup ai sedicesimi di finale. Alle 18.00 il calcio d’inizio a Old Trafford, ecco le scelte definitive dei due tecnici: MAN United (4-3-3): Henderson; Lindelof, Maguire, Wan Bissaka, Shaw; McTominay, Pogba, Van De Bee;, Greenwood, Rashford, Cavani. All. Solskjaer. Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Robertson, R. Williams, Fabinho; Thiago, Wijnaldum, Milner; Jones, Salah, Firmino. All. Klopp. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo il pari a reti bianche in Premier League,si sfidano nuovamente in FA Cup ai sedicesimi di finale. Alle 18.00 il calcio d’inizio a Old Trafford, ecco le scelte definitive dei due tecnici: MAN(4-3-3): Henderson; Lindelof, Maguire, Wan Bissaka, Shaw; McTominay, Pogba, Van De Bee;, Greenwood, Rashford, Cavani. All. Solskjaer.(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Robertson, R. Williams, Fabinho; Thiago, Wijnaldum, Milner; Jones, Salah, Firmino. All. Klopp. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

