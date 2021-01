Maltempo nella Capitale: esondato il torrente Lello Maddaleno (FOTO) (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Maltempo sta continuando a creare gravi disagi nella Capitale e dintorni. Di neppure un’ora fa è la segnalazione riguardante l’esondazione del torrente Lello Maddaleno. Sul posto sono immediatamente accorse due squadre della protezione civile AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso – odv e CAER Protezione Civile OdV. La strada attualmente è chiusa e la Polizia di Roma Capitale sta gestendo la viabilità. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilsta continuando a creare gravi disagie dintorni. Di neppure un’ora fa è la segnalazione riguardante l’esondazione del. Sul posto sono immediatamente accorse due squadre della protezione civile AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso – odv e CAER Protezione Civile OdV. La strada attualmente è chiusa e la Polizia di Romasta gestendo la viabilità. su Il Corriere della Città.

