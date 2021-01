Maltempo: in Toscana nuova allerta arancione per mareggiate (Di domenica 24 gennaio 2021) nuova allerta meteo in Toscana: la sala operativa unificata della Protezione civile ha prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi fino alla giornata di lunedì 25. In particolare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 24 gennaio 2021)meteo in: la sala operativa unificata della Protezione civile ha prorogato il codiceperdalla notte di oggi fino alla giornata di lunedì 25. In particolare ...

emergenzavvf : In #Toscana squadre a lavoro per fronteggiare i danni causati dal #maltempo: nella notte svolti 50 interventi tra l… - TgrRaiToscana : #MarinadiPisa I sassi del lungomare scaraventati dalla #mareggiata. Una conta dei danni che si ripete da 10 anni.… - DANI56 : RT @AnsaToscana: Maltempo: in Toscana nuova allerta arancione per mareggiate. Attesa nuova perturbazione, con forte vento e deboli nevicate… - fseviareggio : RT @TgrRaiToscana: #MarinadiPisa I sassi del lungomare scaraventati dalla #mareggiata. Una conta dei danni che si ripete da 10 anni. Il si… - gaiaitaliacom : Maltempo: nuova allerta, codice arancione per mareggiate fino al 25 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Maltempo Toscana: mareggiate, pioggia e disagi. Monitorati i fiumi. Le previsioni LA NAZIONE Maltempo: nuova allerta, codice arancione per mareggiate fino al 25 gennaio

Maltempo in Toscana, nuova allerta meteo dalla sala operativa unificata della Protezione civile. E’ prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi, domenica 24 gennaio fino alla gior ...

Maltempo: mareggiate, nuova allerta arancione

Cronaca 24 Gennaio 2021 Maltempo: mareggiate, nuova allerta arancione Maltempo: nuova allerta, codice arancione per mareggiate fino al 25 gennaio. Toscana (Livorno) 24 gennaio 202 ...

Maltempo in Toscana, nuova allerta meteo dalla sala operativa unificata della Protezione civile. E’ prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi, domenica 24 gennaio fino alla gior ...Cronaca 24 Gennaio 2021 Maltempo: mareggiate, nuova allerta arancione Maltempo: nuova allerta, codice arancione per mareggiate fino al 25 gennaio. Toscana (Livorno) 24 gennaio 202 ...