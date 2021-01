Maltempo Cervinara (Avellino) – esonda il torrente Cardito evacuate 3 famiglie

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 24 gennaio 2021) Quindici volontari della Protezione civile sono intervenuti con mezzi speciali per mettere in salvo le persone rimaste isolate. Sono in corso sopralluoghi di squadre del Genio Civile per verificare lo stato della situazione.to il, dove sono state soccorse 3bloccate. Quindici volontari della Protezione civile sono intervenuti con mezzi