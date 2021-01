Luigi Di Maio: "Il voto su Bonafede è un voto sul Governo" (Di domenica 24 gennaio 2021) “Non si pensi che il tema sia solo Alfonso Bonafede del Movimento 5 stelle, il voto su Bonafede è un voto sul Governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a “Mezz’ora in più”. E ha aggiunto: “Il M5S non sarà né donatore di sangue, né donatore di organi per questo Governo. La prescrizione è una questione sociale, lo voglio dire chiaramente”. In merito ai numeri della maggioranza e a un suo possibile allargamento che fatica ad arrivare, Di Maio ha spiegato: “Se si trova la maggioranza bene,altrimenti sono il primo a dire che si scivola verso il voto”. Il ministro degli Esteri ha proseguito: “Se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter. Se il tema è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) “Non si pensi che il tema sia solo Alfonsodel Movimento 5 stelle, ilsuè unsul”. Lo ha dettoDia “Mezz’ora in più”. E ha aggiunto: “Il M5S non sarà né donatore di sangue, né donatore di organi per questo. La prescrizione è una questione sociale, lo voglio dire chiaramente”. In merito ai numeri della maggioranza e a un suo possibile allargamento che fatica ad arrivare, Diha spiegato: “Se si trova la maggioranza bene,altrimenti sono il primo a dire che si scivola verso il”. Il ministro degli Esteri ha proseguito: “Se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter. Se il tema è ...

ItalyMFA : 'Dalle esportazioni alla politica: i progetti chiari portano risultati' così il Min @luigidimaio in una lettera al… - LegaSalvini : BASTA COL MERCATO DELLE VACCHE. CHE NOSTALGIA PER DI MAIO CHE COMBATTEVA IN PARLAMENTO - FerdiGiugliano : L’immagine di Luigi Di Maio - ex sostenitore dei gilet gialli e dell’impeachment di Mattarella - dare patenti di ‘c… - maximone816 : RT @HuffPostItalia: Luigi Di Maio: 'Il voto su Bonafede è un voto sul Governo' - rosarioT1970 : RT @AgnoMarco: “Qualora Renzi staccava la spina” . Luigi Di Maio a @Mezzorainpiu @RaiTre A voi la linea, regia. -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio Luigi Di Maio e l'italiano morto all'ambasciata a Montevideo. "Ministro zitto, ci ha abbandonati". Farnesina travolta Liberoquotidiano.it Luigi Di Maio: "Il voto su Bonafede è un voto sul Governo"

Il ministro degli Esteri a "Mezz'ora in più": "Il tema della prescrizione non si tocca. M5s non sarà donatore di sangue" ...

Di Maio: "Se andiamo al voto perdiamo i progetti del Recovery"

"Se andiamo al voto perdiamo i progetti del Recovery Fund". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a "Mezz'ora in più". L'esponente M5s ha poi aggiunto: "Sono più preoccupato ...

Il ministro degli Esteri a "Mezz'ora in più": "Il tema della prescrizione non si tocca. M5s non sarà donatore di sangue" ..."Se andiamo al voto perdiamo i progetti del Recovery Fund". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a "Mezz'ora in più". L'esponente M5s ha poi aggiunto: "Sono più preoccupato ...