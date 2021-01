Lozano nella storia del Napoli: il “Chucky” meglio di Cavani (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona-Napoli entra nella storia della Serie A. Dopo appena 9 secondi dal calcio d’inizio, infatti, Lozano ha realizzato quello che è diventato il gol più veloce della storia del Napoli nel massimo campionato italiano. Lancio di Demme dopo il fischio dell’arbitro, il messicano è scattato in avanti, si è inserito in area ed ha battuto Silvestri. Colta impreparata la difesa del Verona che non si aspettava un avvio del genere. Quello di Lozano è il secondo gol più veloce della Serie A (insieme a Paolo Poggi), alle spalle di Leao in Sassuolo-Milan di quest’anno. L’ultimo giocatore del Napoli a segnare un gol in Serie A nel primo minuto di gioco era stato Cavani nell’ottobre 2011 contro il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVerona-entradella Serie A. Dopo appena 9 secondi dal calcio d’inizio, infatti,ha realizzato quello che è diventato il gol più veloce delladelnel massimo campionato italiano. Lancio di Demme dopo il fischio dell’arbitro, il messicano è scattato in avanti, si è inserito in area ed ha battuto Silvestri. Colta impreparata la difesa del Verona che non si aspettava un avvio del genere. Quello diè il secondo gol più veloce della Serie A (insieme a Paolo Poggi), alle spalle di Leao in Sassuolo-Milan di quest’anno. L’ultimo giocatore dela segnare un gol in Serie A nel primo minuto di gioco era statonell’ottobre 2011 contro il ...

