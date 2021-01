Lombardia zona rossa, Massimiliano Romeo (Lega): “Conte e Speranza scaricano colpe sulla regione, si dimettano” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Conte e Speranza sono totalmente inadeguati. Anziché di collaborare con la Lombardia in un momento così difficile e delicato, pur di salvare la poltrona, scaricano ingiustamente colpe e responsabilità sulla regione. Anche per questo motivo si dovrebbero dimettere subito”. Così Massimiliano Romeo (Lega) in una dichiarazione sulle responsabilità del Governo sul caos dati in Lombardia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “sono totalmente inadeguati. Anziché di collaborare con lain un momento così difficile e delicato, pur di salvare la poltrona,ingiustamentee responsabilità. Anche per questo motivo si dovrebbero dimettere subito”. Così) in una dichiarazione sulle responsabilità del Governo sul caos dati in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

