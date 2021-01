Lombardia in zona rossa, dopo gli errori si scatena l’ironia con l’hashtag #cineFontana: “Mamma ho perso i guariti”, “Il governatore nel pallone” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il governatore nel pallone”, “Continuavano a chiamarla sanità”, “Morte di un matematico padano”, “Tre uomini e nessuno in gamba”, “Tutti insieme approssimativamente”, “L’algoritmo più pazzo del mondo”, “L’uomo che sussurrava al colore arancio”, “I migliori danni della nostra vita”, “50 volte il primo dato”. Questi sono alcuni dei commenti ironici sul caos della zona rossa in Lombardia raccolti su Twitter con l’hashtag “#cineFontana“, diventato di tendenza in Italia con tutte le parodie dei titoli di film famosi riadattati in chiave lombarda. La vicenda è quella dell’errore, da parte di regione Lombardia, nel conteggio dei guariti dal totale dei positivi al virus, fatto che ha portato così a un dato sull’Rt (l’indice di diffusione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Ilnel”, “Continuavano a chiamarla sanità”, “Morte di un matematico padano”, “Tre uomini e nessuno in gamba”, “Tutti insieme approssimativamente”, “L’algoritmo più pazzo del mondo”, “L’uomo che sussurrava al colore arancio”, “I migliori danni della nostra vita”, “50 volte il primo dato”. Questi sono alcuni dei commenti ironici sul caos dellainraccolti su Twitter con“, diventato di tendenza in Italia con tutte le parodie dei titoli di film famosi riadattati in chiave lombarda. La vicenda è quella dell’errore, da parte di regione, nel conteggio deidal totale dei positivi al virus, fatto che ha portato così a un dato sull’Rt (l’indice di diffusione del ...

