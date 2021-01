Lombardia in zona arancione, bar e ristoranti: ecco cosa si può fare (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gennaio 2021 - Dopo una settimana in zona rossa, la Lombardia si è svegliata in zona arancione . E così, le misure restrittive si allentano. Non si può comunque uscire dal comune di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gennaio 2021 - Dopo una settimana inrossa, lasi è svegliata in. E così, le misure restrittive si allentano. Non si può comunque uscire dal comune di ...

giorgio_gori : Lombardia per errore in zona rossa. Il motivo? Migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi. Non… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - fattoquotidiano : Confinati in zona rossa per una settimana perché la Regione Lombardia ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanit… - dipigi48 : RT @MarcoNoel19: Uno non può neanche commettere un errore e far finire 10 milioni di persone in zona rossa, con perdite di centinaia di mil… - Italia_Notizie : Lombardia in zona rossa, dopo gli errori si scatena l’ironia con l’hashtag #cineFontana: “Mamma ho perso i guariti”… -