Lombardia contro il governo sui dati: i commercianti presentano il conto a Fontana (Di domenica 24 gennaio 2021) L'ennesima bufera si scatena sulla giunta lombarda, e stavolta il conto, politico ed economico, potrebbe essere salato. La gestione della pandemia di coronavirus è già costato il posto all'assessore Gallera, sostituito da Letizia Moratti, ma il cambio di guarda appena avvenuto non ha frenato lo scandalo sui dati sbagliati nel conteggio dei contagi in Regione. La Lombardia sconta una settimana in zona rossa a causa dell'errore di calcolo, che scarica poi sul governo. I commercianti e alcuni sindaci lombardi, però, non sono disposti ad assistere al rimpallo di responsabilità, quando le perdite per loro sono state ingenti. Si prepara una class action contro l'amministrazione Fontana, mentre aumentano le richieste di dimissioni.

