Lombardia | 900mila dosi anti-influenzale inutilizzate | sprecati 10 milioni di euro

Leggi su inews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Un’indagine sullarivela la presenza didi vacccino: sono costate 10di. Continua a far discutere la gestione Fontana non solo per il modo in cui è stata affrontata la campagna vaccinale-Covid. Infatti nella regioneavanzano ancora delledi. Per la campagna vaccinale contro L'articolo proviene da Inews.it.