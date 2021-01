Lo Scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti dalle Hawaii a Venezia, passando per Marbella (Di domenica 24 gennaio 2021) Kawai Strong Washburn è un fottutissimo scrittore di pancia e di spirito. Il suo Squali al tempo dei salvatori (Edizioni e/o) – in originale proprio così, animal apocalittico, Sharks in the time of saviors – è uno di quei romanzi contemporanei accattivanti fin dal primo rigo. Citiamo: “Quando chiudo gli occhi siamo ancora tutti vivi e allora diventa ovvio cosa vogliono da noi gli dei”. Come condensare in una frase l’intero magma lavico, magico, zampillante dell’opera. Bravo, bene, procediamo. Siamo alle Hawaii in un lasso di tempo largo di 14 anni: dal 1995 al 2009. Nainoa è un bambino che finisce in mezzo alle onde del Pacifico e gli squali accorsi invece di sbranarselo lo portano trascinandolo con i dentini tipo golden retriever tra le braccia di mamma gettatasi in acqua. Per forza: Nainoa è stato concepito al calar delle tenebre nella valle del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Kawai Strong Washburn è un fottutissimo scrittore di pancia e di spirito. Il suo Squali al tempo dei salvatori (Edizioni e/o) – in originale proprio così, animal apocalittico, Sharks in the time of saviors – è uno di quei romanzi contemporanei accattivanti fin dal primo rigo. Citiamo: “Quando chiudo gli occhi siamo ancora tutti vivi e allora diventa ovvio cosa vogliono da noi gli dei”. Come condensare in una frase l’intero magma lavico, magico, zampillante dell’opera. Bravo, bene, proce. Siamo allein un lasso di tempo largo di 14 anni: dal 1995 al 2009. Nainoa è un bambino che finisce in mezzo alle onde del Pacifico e gli squali accorsi invece di sbranarselo lo portano trascinandolo con i dentini tipo golden retriever tra le braccia di mamma gettatasi in acqua. Per forza: Nainoa è stato concepito al calar delle tenebre nella valle del ...

FQMagazineit : Lo Scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti dalle Hawaii a Venezia, passando per Marbella - MatteoMarchini5 : Lo Scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti dalle Hawaii a Venezia, passando per Marbella - Cantor751 : @ilruttosovrano A Chiasso si sono fermati a far benzina e si sono persi tra lo scaffale del chicco d'oro e quello… - puffysancheeks : Mi sono veramente stufata dei miei gatti cazzo Mia sorella se ne fotte perchè 'poverina' lei deve dormire. IO NO SE… - Biblioblate : ? Sabato 23 e domenica 24 gennaio non si accede alle sale per studio, lettura, ricerca di libri a scaffale e utiliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scaffale dei Lo Scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti dalle Hawaii a Venezia, passando per… Il Fatto Quotidiano San Polo, ruba dei prodotti per la pedicure: denunciato un 50enne

SAN POLO D'ENZA. Si è premurato di richiamare l’attenzione della commessa di un negozio di cosmetici chiedendole informazioni su come usare i prodotti per la pedicure esposti per la vendita negli scaf ...

Se il cotone cinese dei nostri abiti è raccolto dagli schiavi uiguri. La rivelazione che ci costringe a riflettere

Nella regione cinese dello Xinjiang viene prodotto il 20% del cotone usato in tutto il mondo. A raccoglierlo e lavorarlo però è un esercito di oltre mezzo milione di schiavi appartenenti alla minoranz ...

SAN POLO D'ENZA. Si è premurato di richiamare l’attenzione della commessa di un negozio di cosmetici chiedendole informazioni su come usare i prodotti per la pedicure esposti per la vendita negli scaf ...Nella regione cinese dello Xinjiang viene prodotto il 20% del cotone usato in tutto il mondo. A raccoglierlo e lavorarlo però è un esercito di oltre mezzo milione di schiavi appartenenti alla minoranz ...