LIVE VOLLEY Ravenna-Monza 4-0 | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Consare Verosi sfidano nel match valido per la nona giornata di ritorno dicercherà di rubare qualche punto a, che vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata a Civitanova. L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 24 gennaio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICAAGGIORNA LAConsar– Vero...