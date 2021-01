LIVE Trieste-Dinamo Sassari 82-103, Serie A basket in DIRETTA: il Banco passa all’Allianz Dome con 28 punti di Marco Spissu (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! 82-103 Marco Antonio Re trova due punti facendo alzare in piedi tutta la panchina della Dinamo. 82-101 Alviti raggiunge quota 17 punti. Pozzecco dà spazio anche a Chessa e Re in queste ultime battute del match. 80-101 2/2 Katic, Sassari sfonda quota 100, 57? alla sirena. 80-99 Penetrazione di Milton Doyle che poi si inventa una magia sotto canestro. 78-99 Bilan si appoggia al tabellone. Anche Trieste esaurisce il bonus con 1’32” sul cronometro. Sassari ha esaurito il bonus nel quarto quarto, tre i falli dell’Allianz. 78-97 Penetrazione di Burnell, ultimi 2 minuti di partita. 78-95 Spissu! Tripla a bersaglio, sono 28 per lui. 78-92 TRIPLA di Laquintana. 75-92 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI! 82-103Antonio Re trova duefacendo alzare in piedi tutta la panchina della. 82-101 Alviti raggiunge quota 17. Pozzecco dà spazio anche a Chessa e Re in queste ultime battute del match. 80-101 2/2 Katic,sfonda quota 100, 57? alla sirena. 80-99 Penetrazione di Milton Doyle che poi si inventa una magia sotto canestro. 78-99 Bilan si appoggia al tabellone. Ancheesaurisce il bonus con 1’32” sul cronometro.ha esaurito il bonus nel quarto quarto, tre i falli dell’Allianz. 78-97 Penetrazione di Burnell, ultimi 2 minuti di partita. 78-95! Tripla a bersaglio, sono 28 per lui. 78-92 TRIPLA di Laquintana. 75-92 ...

zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 61-75 Serie A basket in DIRETTA: +14 in favore del Banco prima dell’ultimo quarto -… - zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 46-55 Serie A basket in DIRETTA: +9 in favore dei sardi a fine primo tempo! - #Trieste-… - zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 46-55 Serie A basket in DIRETTA: +9 in favore dei sardi a fine primo tempo! - #Trieste… - zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 8-17 Serie A basket in DIRETTA: meglio i sardi in avvio di partita! - #Trieste-Dinamo… - zazoomblog : LIVE – Italia-Grecia 1-4 preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile (DIRETTA) - #Italia-Grecia #preolimpico… -