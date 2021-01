LIVE Treviso-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella sfida diA 2020-2021 ditra la De Longhie l’AX Armani Exchange, valevole per la diciassettesima giornata del torneo nazionale. La squadra ospite è a caccia della quindicesima vittoria su sedici partite (cui andrebbe aggiunta anche la vittoria sulla ritirata Virtus Roma) per confermare il netto vantaggio sulle inseguitrici anche in questo avvio della seconda parte di stagione. Di controsogna un colpaccio contro i ragazzi di Ettore Messina per confermarsi nella zona playoff della classifica e portare a casa uno scalpo che sino a ora ha conquistato solo ...