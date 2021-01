LIVE Sport Invernali, DIRETTA 24 gennaio: Innerhofer sfiora il podio, Voetter settima nello slittino (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 BOB – Vince ancora Francesco Friedrich: altro trionfo in Coppa del Mondo per il teutonico che si impone ad Igls nel 4. Battuto il padrone di casa Benjamin Maier, mentre terzo è Johannes Lochner. In casa Italia quattordicesima piazza per Patrick Baumgartner. 11.52 SCI ALPINO – Beat Feuz concede il bis a Kitzbuehel. Lo svizzero ha superato di 17 centesimi il francese Johan Clarey e di 38 l’austriaco Matthias Mayer. Quarto posto per un ritrovato Christof Innerhofer (+0.86), mentre è settimo Dominik Paris (+1.18), complice anche una visibilità non ottimale al momento di scendere in pista. Più staccati gli altri italiani, Matteo Marsaglia (+2.31) ed Emanuele Buzzi (+2.84). 11.15 slittino – Natalie Geisenberger vince ancora nel singolo femminile. Secondo successo consecutivo ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 BOB – Vince ancora Francesco Friedrich: altro trionfo in Coppa del Mondo per il teutonico che si impone ad Igls nel 4. Battuto il padrone di casa Benjamin Maier, mentre terzo è Johannes Lochner. In casa Italia quattordicesima piazza per Patrick Baumgartner. 11.52 SCI ALPINO – Beat Feuz concede il bis a Kitzbuehel. Lo svizzero ha superato di 17 centesimi il francese Johan Clarey e di 38 l’austriaco Matthias Mayer. Quarto posto per un ritrovato Christof(+0.86), mentre è settimo Dominik Paris (+1.18), complice anche una visibilità non ottimale al momento di scendere in pista. Più staccati gli altri italiani, Matteo Marsaglia (+2.31) ed Emanuele Buzzi (+2.84). 11.15– Natalie Geisenberger vince ancora nel singolo femminile. Secondo successo consecutivo ...

LIVE Calciomercato: Todibo e Sokratis, la Lazio si muove per la difesa

La Lazio sta valutando l’arrivo di un rinforzo per sostituire l’infortunato Luiz Felipe: Todibo e Sokratis i nomi in prima fila, ma lista potrebbe allargarsi. E il greco intanto è tentato dal ritorno ...

