LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: azzurri fuori nei 1000m, si qualifica solo Mascitto (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:37 Niente da fare per l’azzurro, questi i qualificati alle semifinali: Sebastien Lepape (FRA), Vladislav Bykanov (ISR), Stijn Desmet (BEL), Roberts Kruzbergs (LAT), Semen Elistratov (RUS), Itzhak de Laat (NED), John-Henry Krueger (HUN), Shaoang Liu (HUN), Sjinkie Knegt (NED), Denis Ayrapetyan (RUS). 13:35 Nell’ultimo quarto troveremo Andrea Cassinelli. 13:33 Niente da fare per l’azzurro, passano il taglio il russo Semen Elistratov, lanciato verso la medaglia d’oro nel concorso generale, e Itzhak de Laat. 13:31 Parte Yuri Confortola. 13:29 Finalmente la giuria ha deciso: in semifinale vanno il belga Stijn Desmet e il lettone Roberts Kruzbergs. Eliminato Kostantin Ivliev, che probabilmente perde l’oro con questa squalifica. 13:28 Situazione molto complicata, non si riesce a ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:37 Niente da fare per l’azzurro, questi iti alle semifinali: Sebastien Lepape (FRA), Vladislav Bykanov (ISR), Stijn Desmet (BEL), Roberts Kruzbergs (LAT), Semen Elistratov (RUS), Itzhak de Laat (NED), John-Henry Krueger (HUN), Shaoang Liu (HUN), Sjinkie Knegt (NED), Denis Ayrapetyan (RUS). 13:35 Nell’ultimo quarto troveremo Andrea Cassinelli. 13:33 Niente da fare per l’azzurro, passano il taglio il russo Semen Elistratov, lanciato verso la medaglia d’oro nel concorso generale, e Itzhak de Laat. 13:31 Parte Yuri Confortola. 13:29 Finalmente la giuria ha deciso: in semifinale vanno il belga Stijn Desmet e il lettone Roberts Kruzbergs. Eliminato Kostantin Ivliev, che probabilmente perde l’oro con questa s. 13:28 Situazione molto complicata, non si riesce a ...

zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Schulting fa doppietta argento per Pietro Sighel nei 500m! - #Short… - short_d_u_d_e : RT @acmilanyouth: ?? 52' ? E sono TRE per il #MilanPrimavera! Doppietta per Giacomo Olzer #LazioMilan 0-3 LIVE ?? - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di medaglie - #Short #track #Europei #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Cassinelli e Confortola in semifinale nei 1500 metri a Danzica. Ora le he… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: Valcepina convincente nei 500 1000 e 1500 metri. Azzurre in semifinale ne… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Short LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: si parte con i 1000m femminili, Italia a caccia di medaglie! OA Sport LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: azzurri da podio nelle staffette. E Sighel…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Ieri l'Italia è riuscita a smuovere il medagliere grazie ad una fantastica medaglia d'argento di Pietro Sighel nei 500m. 12:35 Buongiorno e benvenuti al ...

LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Schulting regina, argento per Pietro Sighel nei 500m, staffette in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 17:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della seconda giornata degli Europei 2021 e vi augura un buon proseg ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Ieri l'Italia è riuscita a smuovere il medagliere grazie ad una fantastica medaglia d'argento di Pietro Sighel nei 500m. 12:35 Buongiorno e benvenuti al ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 17:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della seconda giornata degli Europei 2021 e vi augura un buon proseg ...