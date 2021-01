LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: la Norvegia domina la gara femminile. Seguono Svezia e Finlandia (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Fra circa un quarto d’ora partirà la staffetta 4×7,5 km maschile. 10.23 Quinti gli Stati Uniti, crollati dopo i buoni segmenti di Brennan e Diggins. 10.22 Seconda posizione per la Svezia che giunge all’arrivo a 43 secondi grazie ad un’eccellente ultima frazione di Andersson. Terza la Finlandia a poco meno di un minuto e quarta la Russia. 10.20 49:34.4 il tempo finale della squadra norvegese che ha dominato ancora una volta la staffetta. 10.19 Passerella per Heidi Weng prima del traguardo. 10.18 1,2 km alla conclusione: Heidi Weng gestisce la situazione senza forzare più di tanto. Ebba Andersson a 45 secondi dalla Norvegia, Parmakoski e la Finlandia si dovranno probabilmente accomodare in terza piazza. 10.15 Allunga Ebba ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.25 Fra circa un quarto d’ora partirà la staffetta 4×7,5 km maschile. 10.23 Quinti gli Stati Uniti, crollati dopo i buoni segmenti di Brennan e Diggins. 10.22 Seconda posizione per lache giunge all’arrivo a 43 secondi grazie ad un’eccellente ultima frazione di Andersson. Terza laa poco meno di un minuto e quarta la Russia. 10.20 49:34.4 il tempo finale della squadra norvegese che hato ancora una volta la staffetta. 10.19 Passerella per Heidi Weng prima del traguardo. 10.18 1,2 km alla conclusione: Heidi Weng gestisce la situazione senza forzare più di tanto. Ebba Andersson a 45 secondi dalla, Parmakoski e lasi dovranno probabilmente accomodare in terza piazza. 10.15 Allunga Ebba ...

