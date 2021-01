Live Non è la D’Urso, le anticipazioni della puntata di domenica 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Le anticipazioni sugli ospiti di stasera, domenica 24 gennaio 2021, nel salotto di Barbara D’Urso Questa sera, domenica 24 gennaio 2021, a Live Non è la D’Urso ci saranno, come di consueto, tanti ospiti. In studio da Barbara D’Urso ci saranno i figli di Walter Zenga, e poi Federico Fashion Style, il parrucchiere delle Vip. Curiosi di sapere cosa succederà e quali saranno i temi trattati? Ecco qua qualche anticipazione della diretta in casa Mediaset di stasera su Canale 5. La puntata si aprirà con dibattiti legati a temi di attualità, cronaca, politica ed economia. Dunque si partirà dal dibattito legato ai colori delle Regioni, si parlerà delle polemiche sulla Lombardia e quella sui ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Lesugli ospiti di stasera,242021, nel salotto di BarbaraQuesta sera,242021, aNon è laci saranno, come di consueto, tanti ospiti. In studio da Barbaraci saranno i figli di Walter Zenga, e poi Federico Fashion Style, il parrucchiere delle Vip. Curiosi di sapere cosa succederà e quali saranno i temi trattati? Ecco qua qualche anticipazionediretta in casa Mediaset di stasera su Canale 5. Lasi aprirà con dibattiti legati a temi di attualità, cronaca, politica ed economia. Dunque si partirà dal dibattito legato ai colori delle Regioni, si parlerà delle polemiche sulla Lombardia e quella sui ...

