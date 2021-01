LIVE – Italia-Grecia, preolimpico Trieste 2021 pallanuoto femminile (DIRETTA) (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutto pronto per l’ultimo match di questo preolimpico di Trieste 2021 di pallanuoto femminile, che purtroppo non ha portato molta fortuna all’Italia. Il Setterosa del ct Paolo Zizza è stato infatti sconfitto in semifinale dall’Ungheria e ha dovuto dire addio al sogno olimpico. Le azzurre vorranno comunque chiudere in bellezza questa settimana e tenteranno di ottenere la vittoria nella finale per il terzo posto. Affronteranno la Grecia, che in semifinale ha ceduto il passo all’Olanda. L’appuntamento è alle ore 18.00 di domenica 24 gennaio 2021. Italia-Grecia la potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE – ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutto pronto per l’ultimo match di questodidi, che purtroppo non ha portato molta fortuna all’. Il Setterosa del ct Paolo Zizza è stato infatti sconfitto in semifinale dall’Ungheria e ha dovuto dire addio al sogno olimpico. Le azzurre vorranno comunque chiudere in bellezza questa settimana e tenteranno di ottenere la vittoria nella finale per il terzo posto. Affronteranno la, che in semifinale ha ceduto il passo all’Olanda. L’appuntamento è alle ore 18.00 di domenica 24 gennaiola potrete seguire insu Sportface attraverso iltestuale aggiornato in tempo reale.– ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziato il Derby d’Italia! Forza ragazzi, con determinazione e #FINOALLAFINE! ?? ???? LI… - fanpage : Renata Polverini vota sì alla fiducia e lascia Forza Italia #Camera - fanpage : Michela Rostan di Italia Viva voterà a favore della fiducia a #Conte: 'Critica giusta, #crisidigoverno no' - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: L’utilizzo in Italia dei fondi europei per le regioni: se ne parla a #RegionEuropa, il settimanale della Tgr a cura di Dar… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia LIVE Italia-Ungheria 3-5, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: il Setterosa prova a reagire OA Sport LIVE Battocletti 4:20.44, Ancona in streaming

È la seconda domenica di meeting indoor negli impianti italiani. Si gareggia ad Ancona, con diretta streaming su atletica.tv, ma anche a Padova, Modena, Parma, Firenze, Bergamo, ...

LIVE COVID-19 - Conte: "Rallentamenti vaccini costituiscono gravi violazioni contrattuali". 10% di tamponi positivi nel Lazio

L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...

È la seconda domenica di meeting indoor negli impianti italiani. Si gareggia ad Ancona, con diretta streaming su atletica.tv, ma anche a Padova, Modena, Parma, Firenze, Bergamo, ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...