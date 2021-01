LIVE – Bollettino oggi, domenica 24 gennaio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di domenica 24 gennaio 2021) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di domenica 24 gennaio. In seguito alle festività natalizie, il Premier Conte ha voluto ristabilire la divisione per fasce: sono cinque le regioni in arancione, mentre le altre risultano gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 13.331 nuovi contagi, 488 morti, 16.062 guariti, 151.149 tamponi molecolari, 2.386 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base al tipo di zona ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di24. In seguito alle festività natalizie, il Premier Conte ha voluto ristabilire la divisione per fasce: sono cinque le regioni in arancione, mentre le altre risultano gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 13.331 nuovi, 488 morti, 16.062 guariti, 151.149 tamponi molecolari, 2.386 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base al tipo di zona ...

SkyTG24 : Covid, ultime news. Scatta zona arancione in Lombardia e Sardegna. Caos vaccini. DIRETTA - patrikscaria62 : questi dati sono fakenews !! - infoitsport : LIVE TMW - Coronavirus, positivi El Shaarawy e due membri dello staff della Roma. Il bollettino di oggi - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 13.331 nuovi contagi, 488 morti, 16.062 guariti, 151.149 tamponi molecolari, 2.386 (-4) in terapia inte… - sportface2016 : In #Italia oggi: 13.331 nuovi contagi, 488 morti, 16.062 guariti, 151.149 tamponi molecolari, 2.386 (-4) in terapia… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE BOLLETTINO OGGI sabato 23 gennaio: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA Sportface.it Covid Toscana, i nuovi positivi sono 520. Ventuno morti in un giorno / LIVE

Nelle seconde case? Solo se hai il medico. Come già era successo a novembre e a maggio chi si sposta nella seconda casa in Toscana da altre regioni dovrà avere sul territorio il medico. L’ha stabilito ...

LIVE – Bollettino oggi, domenica 24 gennaio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

LIVE – BOLLETTINO oggi, domenica 24 gennaio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...

Nelle seconde case? Solo se hai il medico. Come già era successo a novembre e a maggio chi si sposta nella seconda casa in Toscana da altre regioni dovrà avere sul territorio il medico. L’ha stabilito ...LIVE – BOLLETTINO oggi, domenica 24 gennaio: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...