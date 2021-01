LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva in DIRETTA: Italia quarta dopo la seconda frazione, ora Michela Carrara (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.05 13.20: Brava Sanfilippo che cambia con Michela Carrara a 9.0 dalla vetta, preceduta da Germania, Russia e Francia. 13.18: Agli 11.7 km la tedesca Hettich tira il gruppo con 0?5 di margine sulla russa Akimova. La francese Chevalier è terza a 6?7, mentre Sanfilippo tiene botta 9?8. 13.17: Ai 10.7 km la Russia e la Germania comandano in tandem a precedere di 5?4 la francese Chevalier, mentre Sanfilippo è quarta a 8?6. 13.14: Deve far ricorso a due ricariche Sanfilippo purtroppo in questo poligono in piedi, che quidi gira in quarta posizione a 6?1 dalla vetta. Comanda la Germania con Hettich, con solo una ricarica, a precedere la ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MASS START MASCHILE DIDALLE 15.05 13.20: Brava Sanfilippo che cambia cona 9.0 dalla vetta, preceduta da Germania, Russia e Francia. 13.18: Agli 11.7 km la tedesca Hettich tira il gruppo con 0?5 di margine sulla russa Akimova. La francese Chevalier è terza a 6?7, mentre Sanfilippo tiene botta 9?8. 13.17: Ai 10.7 km la Russia e la Germania comandano in tandem a precedere di 5?4 la francese Chevalier, mentre Sanfilippo èa 8?6. 13.14: Deve far ricorso a due ricariche Sanfilippo purtroppo in questo poligono in piedi, che quidi gira inposizione a 6?1 dalla vetta. Comanda la Germania con Hettich, con solo una ricarica, a precedere la ...

flamminiog : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Seguite con noi la staffetta femminile di Anterselva: sulle nevi di casa Vittozzi e Wierer vogliono trascinare… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Anterselva in DIRETTA: Wierer e Vittozzi vogliono riscattarsi dopo la mass start… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seguite con noi la staffetta femminile di Anterselva: sulle nevi di casa Vittozzi e Wierer vogliono… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Anterselva in DIRETTA: Wierer e Vittozzi guidano le azzurre - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Anterselva in DIRETTA: Lukas Hofer sarà la volta buona? - #Biathlon #start #Anterselva… -