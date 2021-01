LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva in DIRETTA: Italia in lotta per il podio! Wierer cerca il colpo in ultima frazione (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.05 13.40: La russa Kaisheva comanda ora con Preuss in testa insieme. A seguire la francese Simon a 23?3, la bielorussa Sola a 27?0 e la nostra Wierer a 36?0. Coppia all’inseguimento alle sue spalle formata dalla ceca Charvatova e da Roeiseland. 13.38: La tedesca Preuss comanda ai 18.7 km con 1?6 di margine sulla russa Kaisheva e 28?7 sulla francese Simon. Wierer è a 43?5, guadagnando qualcosa sulla testa, mentre la norvegese Roeiseland è sesta a 1’13?9. 13.36: La Germania cambia dunque con 3?8 di margine sulla Russia e 28?1 sulla Francia. L’Italia è quinta 46?0 a 18? dal podio. Servirà la miglior Wierer per centrare il podio, la ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MASS START MASCHILE DIDALLE 15.05 13.40: La russa Kaisheva comanda ora con Preuss in testa insieme. A seguire la francese Simon a 23?3, la bielorussa Sola a 27?0 e la nostraa 36?0. Coppia all’inseguimento alle sue spalle formata dalla ceca Charvatova e da Roeiseland. 13.38: La tedesca Preuss comanda ai 18.7 km con 1?6 di margine sulla russa Kaisheva e 28?7 sulla francese Simon.è a 43?5, guadagnando qualcosa sulla testa, mentre la norvegese Roeiseland è sesta a 1’13?9. 13.36: La Germania cambia dunque con 3?8 di margine sulla Russia e 28?1 sulla Francia. L’è quinta 46?0 a 18? dal podio. Servirà la migliorper centrare il podio, la ...

