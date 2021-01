Liguria, vaccini anche agli impiegati. La rabbia dei sanitari ancora esclusi dalla somministrazione del farmaco (Di domenica 24 gennaio 2021) Nessuna iniezione prevista nella Fase uno per il personale a rischio a contatto con i pazienti. «Nel prossimo step chiediamo una corsia preferenziale per le 20 mila persone rimaste fuori» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 24 gennaio 2021) Nessuna iniezione prevista nella Fase uno per il personale a rischio a contatto con i pazienti. «Nel prossimo step chiediamo una corsia preferenziale per le 20 mila persone rimaste fuori»

b_baolo : Ecco, pare che in realtà sia peggio di come viene descritto, tuttavia qui potete trovare conferma… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Liguria, vaccini anche agli impiegati. La rabbia dei sanitari ancora esclusi dalla somministra… - rep_genova : Liguria, voglia di ripartenza aspettando i vaccini [di Stefano Origone] [aggiornamento delle 08:00] - infoitinterno : Covid, Uecoop Liguria: «7 contagi su 10 in Rsa e sanità, accelerare i vaccini» - LorisFigoli : RT @GiovanniToti: Buona domenica sera! Aggiornamento dati #Covid e vaccini in Regione Liguria. Quella che si apre sarà una settimana fondam… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria vaccini Liguria, voglia di ripartenza aspettando i vaccini La Repubblica Coronavirus, vaccini: priorità ai richiami. Usa, stop ai viaggiatori da Europa e Brasile

Ore 8.08 - Vaccini: priorità ai richiami — In Italia sono stati oltre 100 mila i richiami di vaccino anti-Covid fatti finora (in totale le dosi somministrate sono state 1.379.1 ...

Vaccini, 32mila dosi per completare la fase 1. Garanzie sulla consegna

Attese per oggi in Puglia, salvo sorprese, altre 27mila dosi di vaccino Pfizer, indispensabili per proseguire nei richiami. Nei frigoriferi delle 11 farmacie Hub regionali, infatti, sono ...

Ore 8.08 - Vaccini: priorità ai richiami — In Italia sono stati oltre 100 mila i richiami di vaccino anti-Covid fatti finora (in totale le dosi somministrate sono state 1.379.1 ...Attese per oggi in Puglia, salvo sorprese, altre 27mila dosi di vaccino Pfizer, indispensabili per proseguire nei richiami. Nei frigoriferi delle 11 farmacie Hub regionali, infatti, sono ...