Libia, il momento delle alleanze e il ruolo dell'Italia. Il punto di Ruvinetti (Di domenica 24 gennaio 2021) Sicuramente l'Italia sta tornando al centro della scena libica, e questo è testimoniato dall'arrivo della leadership libica – presidente/premier e il suo vice – a Roma, dagli incontri tra questi e la delegata delle Nazioni Unite per la Libia sempre nella capitale italiana, e successivamente dalla tappa fatta dai dirigenti dell'Aise in Cirenaica. Il nostro paese rientra in primo piano nel dossier libico, portandosi dietro vantaggi geopolitici conseguenti. Tutto mentre il meccanismo di selezione per i vertici governativi sembra sia sulla via dell'implementazione, pur con le proprie complessità. Un fattore positivo per il processo di stabilizzazione in corso – sebbene, si ripete, il meccanismo non è privo di problematiche soprattutto nella scelta di nomi e compagini per le liste. Il meccanismo proposto prevede la divisione dei 75 membri del forum in tre ...

Libia, ospedale militare italiano a Misurata: pronti 300 uomini

Roma, 13 set. (askanews) - Un ospedale militare italiano a Misurata, con l'invio di circa 300 militari. Un'operazione "umanitaria" su espressa richiesta del capo del governo di accordo nazionale libic ...

Migranti, Alarm Phone: "Persi i contatti con 145 persone a largo della Libia, temiamo il peggio"

Sono stati persi i contatti con le 145 persone a bordo di un'imbarcazione che si troverebbe vicino alle coste libiche. Lo annuncia Alarm Phone che questa mattina aveva chiesto l'avvio di un'operazione ...

Roma, 13 set. (askanews) - Un ospedale militare italiano a Misurata, con l'invio di circa 300 militari. Un'operazione "umanitaria" su espressa richiesta del capo del governo di accordo nazionale libic ...Sono stati persi i contatti con le 145 persone a bordo di un'imbarcazione che si troverebbe vicino alle coste libiche. Lo annuncia Alarm Phone che questa mattina aveva chiesto l'avvio di un'operazione ...