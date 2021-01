L’Eredità, Flavio Insinna sorpreso: dove abbiamo già visto il nuovo campione (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Eredità, Flavio Insinna sorpreso, così come il pubblico da casa: il nuovo campione non è un volto nuovo. Ecco dove lo avevamo già visto e quando Fonte foto: InstagramL’Eredità, il noto game show che va in onda nella fascia pre-serale su Rai Uno non smette di divertire ed appassionare i tanti telespettatori affezionati al programma condotto magistralmente dallo stimato Flavio Insinna. Come sappiamo, molto spesso i campioni di questo gioco si alternano. Ora, quello in carica è apparentemente un volto nuovo: Rocco. L’uomo si è imposto sconfiggendo il campione in carica, il giovane Leonardo. A ben vedere, però, Rocco ha un che di ... Leggi su chenews (Di domenica 24 gennaio 2021), così come il pubblico da casa: ilnon è un volto. Eccolo avevamo giàe quando Fonte foto: Instagram, il noto game show che va in onda nella fascia pre-serale su Rai Uno non smette di divertire ed appassionare i tanti telespettatori affezionati al programma condotto magistralmente dallo stimato. Come sappiamo, molto spesso i campioni di questo gioco si alternano. Ora, quello in carica è apparentemente un volto: Rocco. L’uomo si è imposto sconfiggendo ilin carica, il giovane Leonardo. A ben vedere, però, Rocco ha un che di ...

infoitcultura : L’Eredità: Flavio Insinna si commuove in diretta per il racconto del ragazzo - infoitcultura : L'Eredità, in studio arriva una lettera e Flavio Insinna è costretto a bacchettare i concorrenti : 'Non facciamo da… - infoitcultura : L’Eredità, battutaccia di Flavio Insinna: il presentatore gela il concorrente - Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Non c'è modo migliore di passare i sabato sera in compagnia del meraviglioso Flav… - AngelaVillani9 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Non c'è modo migliore di passare i sabato sera in compagnia del meraviglioso Flav… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità Flavio Video l'Eredità 26 dicembre 2020 | Luca Fusar Imperatore Zazoom Blog