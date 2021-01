Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, le foto dal set (in versione inedita) (Di domenica 24 gennaio 2021) Solitamente, in questo periodo dell’anno, siamo abituati a vederli sfilare sui red carpet delle più importanti rassegne cinematografiche, al massimo del loro splendore. Oggi invece, con lo slittamento dei principali Festival a causa del coronavirus, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono stati paparazzati per le vie di Boston, nei panni dei due personaggi che interpreteranno in «Don’t Look Up». Leggi su vanityfair (Di domenica 24 gennaio 2021) Solitamente, in questo periodo dell’anno, siamo abituati a vederli sfilare sui red carpet delle più importanti rassegne cinematografiche, al massimo del loro splendore. Oggi invece, con lo slittamento dei principali Festival a causa del coronavirus, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono stati paparazzati per le vie di Boston, nei panni dei due personaggi che interpreteranno in «Don’t Look Up».

audrey_lind15 : leonardo dicaprio and ralph macchio are my favorite 90s boys period. - davidrajaremo : RT @iam_vikram1686: ?????????..???? Leonardo DiCaprio and Monica Bellucci (1995) ???? - malcdunno : leonardo dicaprio so fine stop - ItzArulmozhi : RT @iam_vikram1686: ?????????..???? Leonardo DiCaprio and Monica Bellucci (1995) ???? - bot_cult : RT @iam_vikram1686: ?????????..???? Leonardo DiCaprio and Monica Bellucci (1995) ???? -