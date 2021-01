Le notizie del giorno, lutto nel mondo del calcio. Tensione Conte-Maresca, le foto di Guendalina Tavassi (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il mondo del calcio piange Luton Shelton, ex calciatore protagonista in diversi campionati e con la maglia della nazionale giamaicana. La notizia ha sconvolto ex calciatori, allenatori e tifosi, il 35enne era malato da un pò di tempo di SLA. Le esperienze più importanti sono state con le maglie di Sheffield Utd e Aalborg. L’ultima avventura è stata nel 2018, gli venne diagnosticata una malattia bruttissima: la SLA. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). La stagione del Chelsea è molto deludente, Roman Abramovich avrebbe deciso di esonerare l’allenatore Lampard, il sostituto dovrebbe essere Tuchel. I Blues occupano al momento l’ottava posizione, in 19 partite hanno appena conquistato 29 punti frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Ildelpiange Luton Shelton, ex calciatore protagonista in diversi campionati e con la maglia della nazionale giamaicana. La notizia ha sconvolto ex calciatori, allenatori e tifosi, il 35enne era malato da un pò di tempo di SLA. Le esperienze più importanti sono state con le maglie di Sheffield Utd e Aalborg. L’ultima avventura è stata nel 2018, gli venne diagnosticata una malattia bruttissima: la SLA. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). La stagione del Chelsea è molto deludente, Roman Abramovich avrebbe deciso di esonerare l’allenatore Lampard, il sostituto dovrebbe essere Tuchel. I Blues occupano al momento l’ottava posizione, in 19 partite hanno appena conquistato 29 punti frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 ...

AGI - Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 13.633 di ieri. I decessi sono 488, in aumento invece (ieri 472). I tamponi sono 286.331, in aumento di 21.603 ...

Valtellina, screening studenti cinque positivi su 1294 test rapidi effettuati

Sabato 23 Gennaio alle 18, si è conclusa la prima delle due giornate dedicate allo screening dei quasi ottomila studenti degli istituti superiori della provincia di Sondrio promosso da Asst Valtellina ...

