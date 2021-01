Le autorità consigliano di restituirlo subito perché contaminato da ossido di etilene Ecco di che prodotto si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 24 gennaio 2021) In queste ultime ore si sta discutendo di un’emergenza che coinvolgerebbe alcuni prodotti contaminati che attualmente si trovano sugli scaffali dei supermercati. Gli esperti esortano a non comprare cibi contenenti il gas cancerogeno L’allarme è da prendere seriamente in considerazione, poiché, altrimenti, potrebbero insorgere delle conseguenze molto pericolose. Il provvedimento di richiamo alimentare, stavolta, è stato effettuato a causa di un’accertata contaminazione didi. Riportiamo, infatti, le avvertenze, e ciò che è stato citato su Greenme.it: “La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’diè associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra ...