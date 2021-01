Lazio | Milinkovic Savic | «Vittoria fondamentale | vicini alla Champions»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Sergejlancia la suadopo quattro vittorie di fila: ecco le parole del centrocampista in gol oggi contro il Sassuolo Sergej, centrocampista della, ha parlato dopo lasul Sassuolo ai microfoni di Sky Sport. «Abbiamo tante assenze, laera. Ora guardiamo ancora avanti. Oggi abbiamo giocato una partita non al meglio, ma è la quarta di fila. Cosa ci mancava prima? Non so come rispondere, forse la mentalità. Ci siamo uniti più di prima, siamo un gruppo forte e unito. La? Ci siamo avvicinati, ora abbiamo molte partite prima del Bayern Monaco» Leggi su Calcionews24.com