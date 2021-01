Lazio | Immobile da urlo | 148 gol in Serie A Nuovo record

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Con la rete segnata inSassuolo Ciroha messo a referto il 148° gol inA: superata una leggenda come Sivori Sempre Ciro. L'attaccante riporta in vantaggio lae contro il Sassuolo segna il 148° gol inA. Con questa rete l'ex Toro supera in classifica una leggenda come Omar Sivori e porta a -1 da Adriano Bassetto. 148 gol inA perdi cui 115 con la maglia della. Si avvicinano sempre di più i 159 gol di Silvio Piola, marcatore all time della storia del club capitolino.