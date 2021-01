L’autocritica di Eva Mendes e gli altri gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 24 gennaio 2021) Fare i genitori vuol dire anche questo: mettersi in discussione. E così ha fatto Eva Mendes, che ha deciso di prendere un break dai social media dopo essere stata «rimproverata» da una delle sue figlie perché userebbe troppo il telefono: «Abbiamo fatto una bella chiacchierata, mi sono scusata e le ho promesso che sarei stata più attenta. Ho capito che essere sempre a casa con loro non significa essere sempre presente ??». Ci ha tenuto a raccontare questo episodio su Instagram, riprendendo un post dall’account @latinxparenting, un’organizzazione impegnata a supportare le famiglie latine: «Lascia che i tuoi figli ti richiamino. Non è mancanza di rispetto. È salutare», si legge nel post, «I bambini possono essere così ferocemente coerenti con i propri valori che non accetteranno nulla di meno del rispetto che si meritano. Non ammetteranno cavolate. Nemmeno da te. Congratulazioni, stai crescendo un bambino dotato di potere».