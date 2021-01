Larry King morto di Covid, il conduttore americano era ricoverato da un mese (Di domenica 24 gennaio 2021) Larry King è morto. Il leggendario giornalista e conduttore televisivo americano si è spento all’età di 87 anni. L’annuncio sul suo profilo Twitter. King è morto al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove era stato ricoverato alcune settimane fa dopo essere risultato positivo al Covid. Secondo il comunicato che ne ha annunciato la scomparsa, i dettagli dei funerali del celebre giornalista, che aveva alle spalle una carriera lunga 63 anni, verranno annunciati in seguito. King lascia tre figli, Larry Jr, Chance e Cannon. Chi era Larry King, all’anagrafe Lawrence Harvey Zeiger, era nato a New York il 19 novembre 1933 ed era affetto da diabete di tipo 2 e, nel ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 24 gennaio 2021). Il leggendario giornalista etelevisivosi è spento all’età di 87 anni. L’annuncio sul suo profilo Twitter.al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dove era statoalcune settimane fa dopo essere risultato positivo al. Secondo il comunicato che ne ha annunciato la scomparsa, i dettagli dei funerali del celebre giornalista, che aveva alle spalle una carriera lunga 63 anni, verranno annunciati in seguito.lascia tre figli,Jr, Chance e Cannon. Chi era, all’anagrafe Lawrence Harvey Zeiger, era nato a New York il 19 novembre 1933 ed era affetto da diabete di tipo 2 e, nel ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid-… - Corriere : Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid - Agenzia_Ansa : Morto per covid il leggendario giornalista Larry King #ANSA - PAOLOVINCI82 : RT @giuseppe_masala: Morto l'ottantasettenne Larry King di coronavirus dicono. Dal 2017 due attacchi di cuore, cancro e diabete. Scusate, b… - spinassunta : RT @giuseppe_masala: Morto l'ottantasettenne Larry King di coronavirus dicono. Dal 2017 due attacchi di cuore, cancro e diabete. Scusate, b… -