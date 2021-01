Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May si dà alla moda: 'Era il mio sogno' (Di domenica 24 gennaio 2021) Diciotto anni, un futuro nell'atletica mondiale e un sogno, che ora si realizza: la moda. Larissa Iapichino figlia di Fiona May, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d'argento ai Giochi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Diciotto anni, un futuro nell'atletica mondiale e un, che ora si realizza: ladiMay, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d'argento ai Giochi ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Larissa #Iapichino, un salto nella moda: è il volto di #Valentino - Gazzetta_it : Larissa #Iapichino, un salto nella moda: è il volto di #Valentino - statodelsud : Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May posa per Red Valentino - Pino__Merola : Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May posa per Red Valentino - WondernetMag : REDValentino sceglie come volto della collezione SS21 l’atleta @lariapichino -

Ultime Notizie dalla rete : Larissa Iapichino Larissa Iapichino, un salto nella moda La Gazzetta dello Sport Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May si dà alla moda: "Era il mio sogno"

Diciotto anni, un futuro nell'atletica mondiale e un sogno, che ora si realizza: la moda. Larissa Iapichino figlia di Fiona May, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d'argento ai Giochi ...

Larissa Iapichino modella in pista - Video

FIRENZE: Lo stadio Luigi Ridolfi di Firenze ha accolto il set fotografico che ha visto protagonista la campionessa testimonial di un noto marchio di moda ...

Diciotto anni, un futuro nell'atletica mondiale e un sogno, che ora si realizza: la moda. Larissa Iapichino figlia di Fiona May, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d'argento ai Giochi ...FIRENZE: Lo stadio Luigi Ridolfi di Firenze ha accolto il set fotografico che ha visto protagonista la campionessa testimonial di un noto marchio di moda ...