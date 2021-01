L'architetto della villa di Putin: "Mai parlato con lui. Il palazzo? Un'eccellenza italiana" (Di domenica 24 gennaio 2021) “Quel palazzo è un’eccellenza italiana. Putin? Mai parlato con lui di quel progetto”. A parlare sulle pagine di Repubblica è l’architetto italiano Lanfranco Cirillo che, secondo un’inchiesta della Fondazione anti-corruzione di Navalny, ha costruito la villa “di Putin” sul mar Nero. “Navalnyj sostiene che Putin si sia fatto costruire con fondi neri un’enorme villa e abbia comprato il suo silenzio regalandole una delle quattro ville nelle vicinanze. È vero?”, viene incalzato il professionista. La sua replica: “Nessuno mi ha mai regalato niente ... Quelle quattro case di cui parla Navalnyj le ho disegnate ma nessuna è o è mai stata mia” ... “Io ho fatto il mio, ho guadagnato e sono tornato a casa, e sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) “Quelè un’? Maicon lui di quel progetto”. A parlare sulle pagine di Repubblica è l’italiano Lanfranco Cirillo che, secondo un’inchiestaFondazione anti-corruzione di Navalny, ha costruito la“di” sul mar Nero. “Navalnyj sostiene chesi sia fatto costruire con fondi neri un’enormee abbia comprato il suo silenzio regalandole una delle quattro ville nelle vicinanze. È vero?”, viene incalzato il professionista. La sua replica: “Nessuno mi ha mai regalato niente ... Quelle quattro case di cui parla Navalnyj le ho disegnate ma nessuna è o è mai stata mia” ... “Io ho fatto il mio, ho guadagnato e sono tornato a casa, e sono ...

