La Sardegna passa arancione ma Solinas attacca: i grillini hanno sbagliato i calcoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo il clamoroso errore grillino che ha portato la Lombardia in zona rossa per una settimana, un altro errore sarebbe stato commesso con la Sardegna. Ad affermarlo il governatore Christian Solinas. "Assistiamo a un paradosso. Mentre inauguriamo nuovi posti letto in terapia intensiva, ben trenta, e altri quattordici sono già pronti a Cagliari, nella struttura Covid del Binaghi, il Ministero decide il passaggio della Sardegna in zona arancione per il superamento della percentuale dei ricoveri. Riteniamo che questo calcolo sia sbagliato e abbiamo manifestato allo stesso Ministro tutte le nostre perplessità e la contrarietà assoluta a una decisione di questo tipo". Il Governatore ha appena inaugurato a Sassari il nuovo reparto di Terapia intensiva Covid con trenta posti che sarà subito ...

