La rivincita di Renzi. Così Conte è finito all’angolo (Di domenica 24 gennaio 2021) Chi la dura la (ri)vince. Sembrava che la crisi di governo si fosse rivoltata contro l’uomo che ha acceso la miccia, Matteo Renzi. E invece, a due settimane dallo strappo, il senatore ed ex premier di Rignano sull’Arno sembra pronto ad andare all’incasso, “sereno” come non mai. Lo è un po’ meno Giuseppe Conte, che vede sempre più scricchiolare la sua sedia a Palazzo Chigi. Con un governo di maggioranza relativa e una stanca caccia ai “responsabili” in Senato che continua a dare delusioni tutti gli scenari restano aperti, soprattutto quello che prevede una sua sostituzione a capo dell’esecutivo. A giudicare dalle stilettate rifilate a Conte nelle ultime ore da chi era dato come alleato sicuro nel pallottoliere della crisi, la strada per il Conte ter ha l’aspetto di una salita ripidissima. Per un termometro della crisi ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Chi la dura la (ri)vince. Sembrava che la crisi di governo si fosse rivoltata contro l’uomo che ha acceso la miccia, Matteo. E invece, a due settimane dallo strappo, il senatore ed ex premier di Rignano sull’Arno sembra pronto ad andare all’incasso, “sereno” come non mai. Lo è un po’ meno Giuseppe, che vede sempre più scricchiolare la sua sedia a Palazzo Chigi. Con un governo di maggioranza relativa e una stanca caccia ai “responsabili” in Senato che continua a dare delusioni tutti gli scenari restano aperti, soprattutto quello che prevede una sua sostituzione a capo dell’esecutivo. A giudicare dalle stilettate rifilate anelle ultime ore da chi era dato come alleato sicuro nel pallottoliere della crisi, la strada per ilter ha l’aspetto di una salita ripidissima. Per un termometro della crisi ...

vicce63 : @francang1950 @danieledv79 @PoliticaPerJedi @TNannicini @LiaQuartapelle Non le fate mica a me. Renzi sta giocando u… - Nic_libertella : Altra lezione di questa #crisidigoverno : lasciate i leaders sconfitti al loro destino!Divorati dal rancore, ossess… - MaggioreSimona : 'sfida vinta'? ho qualche dubbio al riguardo... I social sono sempre penalizzanti per la spiegazione di concetti l… - Schmit_Henri : @denkendesblatt @fabioschiano @DanielaBartole1 @jacopo_iacoboni Perché lo fa Renzi, incapace di riconoscere i propr… - EleME00 : @Nonha_stata Per me lo ha fatto per narcisismo. È dal no del referendum costituzionale che Renzi cerca di avere una… -

Ultime Notizie dalla rete : rivincita Renzi Ora D'Alema prepara la vendetta contro Renzi ilGiornale.it Ora toccherà al Pd dire "Conte stai sereno"

Certo, faticheranno a mettersi d’accordo dentro al Pd, ma alla fine saranno proprio loro a buttare giù Giuseppe Conte dal trono.

Le scelte di leader e partiti: una difficile stabilità

Conte non va sottovalutato ma è necessaria un’alleanza più strutturata per resistere due anni | Editoriale di Paolo Mieli per il Corriere ...

Certo, faticheranno a mettersi d’accordo dentro al Pd, ma alla fine saranno proprio loro a buttare giù Giuseppe Conte dal trono.Conte non va sottovalutato ma è necessaria un’alleanza più strutturata per resistere due anni | Editoriale di Paolo Mieli per il Corriere ...