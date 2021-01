(Di domenica 24 gennaio 2021) Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 la, dopo mille polemiche, è in zona. Secondo quindi le nuove regole per il contenimento del contagio da covid - 19, è consentito spostarsi all'...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La Lombardia non era da zona rossa, e il governo prova a fare scaricabarile sulle respon… - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ La Lombardia potrebbe aver trovato la “smoking gun” che dimostra la responsabilità di Ro… - fattoquotidiano : Veneto, da Regione virtuosa al primato dei decessi: dal primo dicembre ad oggi 4.653 morti Covid, più della Lombard… - infoitinterno : La Lombardia da oggi è in arancione: negozi aperti, ma bar sempre da asporto - AristarcoScann1 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Brusaferro: 'E' stata la Lombardia a chiederci di ricalcolare l'Rt dopo aver modificato i numeri' [di Michel… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia oggi

Per poter passare da una fascia ad un'altra meno restrittiva devono passare comunque 14 giorni. Dall'Emilia Romagna al Veneto: quando possono cambiare ...Più sciùra che Margaret, cosa sta succedendo alla lady di ferro italiana? Luigi Crespi: "Ha un grande cuore, ma non riesce a comunicarlo. E in Lombardia non c'è più tempo". Un ritratto ...