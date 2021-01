La Juventus batte 2-0 il Bologna, a segno Arthur e McKennie (Di domenica 24 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus dimentica la brutta serata di San Siro e, dopo il successo con il Napoli in Supercoppa, riparte in campionato. Gli uomini di Pirlo approfittano dei passi falsi delle milanesi e accorciano in classifica grazie al 2-0 (reti di Arthur e McKennie) allo Stadium contro il Bologna. Subito un episodio da moviola con il contatto in area emiliana tra Vignato e Cuadrado ma nella lettura dell'arbitro Sacchi è il colombiano ad allargare la gamba, poi trenta secondi decisivi da una metà campo all'altra: il Bologna si distende bene ma Soriano non arriva al tocco sotto porta, la Juve riparte in contropiede trovando il vantaggio al 15? con la conclusione di Arthur sporcata da una deviazione di Schouten che spiazza Skorupski. Il portiere ospite tiene a galla i suoi al 28? ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Ladimentica la brutta serata di San Siro e, dopo il successo con il Napoli in Supercoppa, riparte in campionato. Gli uomini di Pirlo approfittano dei passi falsi delle milanesi e accorciano in classifica grazie al 2-0 (reti di) allo Stadium contro il. Subito un episodio da moviola con il contatto in area emiliana tra Vignato e Cuadrado ma nella lettura dell'arbitro Sacchi è il colombiano ad allargare la gamba, poi trenta secondi decisivi da una metà campo all'altra: ilsi distende bene ma Soriano non arriva al tocco sotto porta, la Juve riparte in contropiede trovando il vantaggio al 15? con la conclusione disporcata da una deviazione di Schouten che spiazza Skorupski. Il portiere ospite tiene a galla i suoi al 28? ...

