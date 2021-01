La Juventus accorcia sulla vetta: 2 - 0 al Bologna grazie ad Arthur e McKennie (Di domenica 24 gennaio 2021) Finisce 2 - 0 all'Allianz Stadium tra Juventus e Bologna. Nella sfida delle 12.30 la Juventus aveva solo la vittoria come risultato per rimanere attaccata al treno scudetto. Decisivo un gol per tempo: ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Finisce 2 - 0 all'Allianz Stadium tra. Nella sfida delle 12.30 laaveva solo la vittoria come risultato per rimanere attaccata al treno scudetto. Decisivo un gol per tempo: ...

Sport_Mediaset : #SerieA, #JuventusBologna 2-0: #Pirlo accorcia in classifica. #SportMediaset - Angelo7Q : #Milan campione di inverno #Inter recupera 1 punto sui cugini #Juventus che accorcia le distanze #Roma pessima che… - tuttoatalanta : Serie A, la classifica aggiornata: Juventus accorcia su Milan e Inter. Alla pari con l'Atalanta… - UBrignone : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #JuventusBologna 2-0: #Pirlo accorcia in classifica. #SportMediaset - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Juventus-Bologna 2-0: Pirlo accorcia in classifica #juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus accorcia Serie A, la classifica aggiornata: Juventus accorcia su Milan e Inter. Alla pari con l'Atalanta TUTTO mercato WEB La Juventus batte 2-0 il Bologna, a segno Arthur e McKennie

TORINO (ITALPRESS) - La Juventus dimentica la brutta serata di San Siro e, dopo il successo con il Napoli in Supercoppa, riparte in campionato. Gli uomini ...

Serie A, non solo Hellas e Napoli in campo quest'oggi

Di seguito, dunque, il programma delle altre gare odierne. Si parte alle 12.30 con Juventus-Bologna, chiude la sfida del Tardini tra Parma e Sampdoria. Tutti ai blocchi di partenza, comincia un’altra ...

TORINO (ITALPRESS) - La Juventus dimentica la brutta serata di San Siro e, dopo il successo con il Napoli in Supercoppa, riparte in campionato. Gli uomini ...Di seguito, dunque, il programma delle altre gare odierne. Si parte alle 12.30 con Juventus-Bologna, chiude la sfida del Tardini tra Parma e Sampdoria. Tutti ai blocchi di partenza, comincia un’altra ...