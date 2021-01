La Juve azzanna il Bologna | un grande Juric ferma Gattuso

Ultime Notizie dalla rete : Juve azzanna

Gazzetta del Sud

Juventus-Bologna 2-0 Le milanesi steccano, la Juventus no: i bianconeri voltano pagina riscattando la sconfitta di San Siro contro l’Inter e proseguono ...UDINE – L’Inter spreca l’occasione d’oro per raggiungere in testa il Milan e per laurearsi campione di inverno grazie alla migliore differenza reti. La squadra di Conte è caduta nella trappola di Gott ...