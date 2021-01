La giustizia? Una ferita da sanare: perché è la vera vittima dei giallorossi (Di domenica 24 gennaio 2021) La relazione sulla giustizia che il ministro Bonafede presenterà la prossima settimana in Parlamento è il primo banco di prova per il governo dopo l'uscita di Italia Viva dalla maggioranza. Crisi o non crisi, però, la questione giustizia è il classico nodo che arriva al pettine e probabilmente Renzi ha valutato anche l'approssimarsi dell'appuntamento nella scelta dei tempi per sferrare l'attacco a Conte. Il covid e la crisi economica hanno distolto l'attenzione, ma la gestione della giustizia sia in epoca gialloverde che giallorossa è uno dei tasti dolenti dell'esperienza di Conte premier. Sotto la gestione di Bonafede, solo per citare due esempi, è stata approvata la modifica della disciplina sulla prescrizione che oggi consente di far durare i processi praticamente all'infinito. Inoltre, è entrata in vigore la nuova normativa sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) La relazione sullache il ministro Bonafede presenterà la prossima settimana in Parlamento è il primo banco di prova per il governo dopo l'uscita di Italia Viva dalla maggioranza. Crisi o non crisi, però, la questioneè il classico nodo che arriva al pettine e probabilmente Renzi ha valutato anche l'approssimarsi dell'appuntamento nella scelta dei tempi per sferrare l'attacco a Conte. Il covid e la crisi economica hanno distolto l'attenzione, ma la gestione dellasia in epoca gialloverde che giallorossa è uno dei tasti dolenti dell'esperienza di Conte premier. Sotto la gestione di Bonafede, solo per citare due esempi, è stata approvata la modifica della disciplina sulla prescrizione che oggi consente di far durare i processi praticamente all'infinito. Inoltre, è entrata in vigore la nuova normativa sulle ...

