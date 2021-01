La Germania utilizzerà il “cocktail” di Trump (Di domenica 24 gennaio 2021) La Germania sarà il primo stato membro dell’Unione Europea ad utilizzare il cocktail di anticorpi monoclonali che è riuscito a guarire Donald Trump dal Covid-19. Ad annunciare la svolta è stato il ministro della salute Jens Spahn, che ha dichiarato al Bild am Sonntag (le sue parole sono riportate da Deutsche Welle) che “il governo ha acquistato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 24 gennaio 2021) Lasarà il primo stato membro dell’Unione Europea ad utilizzare ildi anticorpi monoclonali che è riuscito a guarire Donalddal Covid-19. Ad annunciare la svolta è stato il ministro della salute Jens Spahn, che ha dichiarato al Bild am Sonntag (le sue parole sono riportate da Deutsche Welle) che “il governo ha acquistato InsideOver.

