La figlia viene beccata con il telefonino in classe, la docente glielo ritira. Ma il papà denuncia la dirigente scolastica (Di domenica 24 gennaio 2021) Se uno studente utilizza il cellulare durante l'orario di lezione, la regola è chiara: il telefonino finisce "sotto sequestro" almeno fino alla fine della mattinata scolastica. E a ritirarlo deve venire obbligatoriamente un genitore. Una consuetudine che il padre di un'alunna di una scuola media di Carmagnola, nel Torinese, ha deciso di contestare, denunciando la dirigente dell'istituto di corso Sacchirone, per appropriazione indebita. Come riporta La Repubblica di Torino, tutto inizia giovedì, 21 gennaio, durante l'ora di arte, quando la studentessa viene beccata dall'insegnante con lo smartphone e lo consegna alla docente. "Il regolamento prevede che il telefonino venga riconsegnato soltanto a un genitore – spiega Carla Leolini, la ...

Diciotto anni, un futuro nell'atletica mondiale e un sogno, che ora si realizza: la moda. Larissa Iapichino figlia di Fiona May, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d'argento ai Giochi ...

Vita privata di Isabella Rossellini: quanti anni ha, quanto è alta e quanto pesa. Chi è la madre, primo e secondo marito, figli, compagni ...

