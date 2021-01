La FIGC è a lavoro per far ripartire l’Eccellenza: Gravina e Spadafora valutano il protocollo (Di domenica 24 gennaio 2021) (ANSA) – ROMA, 24 GEN – Sembra ormai questione di giorni per la decisione di far ripartire il campionato di Eccellenza, massima competizione regionale sospesa ormai da fine ottobre. La Federcalcio, infatti, – a quanto apprende l’ANSA – sta valutando col Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora la definizione di un protocollo sanitario. Sono quasi 600 le società dilettantistiche che chiedono di poter tornare in campo a febbraio, perché altrimenti vedrebbero vanificati tutti gli impegni e i sacrifici economici compiuti nel mese di luglio in vista della partecipazione al campionato 2020/21. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina sta lavorando a questa opzione tenendosi in stretto contatto con il Governo: il 19 gennaio ha scritto una lettera ufficiale nella quale si sottolinea l’importanza della ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) (ANSA) – ROMA, 24 GEN – Sembra ormai questione di giorni per la decisione di faril campionato di Eccellenza, massima competizione regionale sospesa ormai da fine ottobre. La Federcalcio, infatti, – a quanto apprende l’ANSA – sta valutando col Ministro per lo Sport Vincenzola definizione di unsanitario. Sono quasi 600 le società dilettantistiche che chiedono di poter tornare in campo a febbraio, perché altrimenti vedrebbero vanificati tutti gli impegni e i sacrifici economici compiuti nel mese di luglio in vista della partecipazione al campionato 2020/21. Il presidente dellaGabrielesta lavorando a questa opzione tenendosi in stretto contatto con il Governo: il 19 gennaio ha scritto una lettera ufficiale nella quale si sottolinea l’importanza della ...

