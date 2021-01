(Di domenica 24 gennaio 2021) . Prima giornata di ritorno per la Serie Ain attesa di Milan e Juventusdi sono disputate la gran parte delle partite mentre ladiattende Milan e Juventus; le due squadre che dominano il campionato. Alle 14,30 infatti in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus conquista San Siro nel big matchWeekend di derby nel pallone, scocca l’ora delle milanesi Nuove regole Serie Adettate dall’emergenza Covid19 Milan Roma big match, l’8^ giornata di campionato Supercoppa, da domani le Final Four Juventus Fiorentinaper la Supercoppa ...

chetempochefa : Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo p… - webmagazine24 : La domenica di calcio femminile e i risultati di ieri - PippoMM1 : @GmaHappymilan @acmilan Buona domenica Mirella. Il calcio è un gioco che ci appassiona, ci da emozioni, gioie, a vo… - CucchiRiccardo : @SFormicola È solo amore per il calcio... buona domenica Salvatore. - IlBacodaSeta : Finalmente dopo alcuni ritardi dovuti a problemi burocratici, oggi domenica 24 gennaio il campione brasiliano Maico… -

Ultime Notizie dalla rete : domenica calcio

Sport Fanpage

Risultati Serie C, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle partite per la 20^ giornata in programma oggi, domenica 24 gennaio.A San Pietro la Domenica della Parola di Dio con l’omelia di Francesco letta da mons. Rino Fisichella: «Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all’inizio ...