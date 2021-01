La concorrente sempre ubriaca in diretta. GF Vip, enorme imbarazzo e ultimatum Mediaset: "Basta o sei fuori", Indizio pesantissimo (Di domenica 24 gennaio 2021) Grosso imbarazzo dietro le quinte del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una concorrente, o meglio una ex concorrente - spiega sui social il giornalista Gabriele Parpiglia, autore e storico collaboratore proprio di Signorini - è solita "cantare del rap e bere un po' troppo vino, e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio" per la diretta serale. Un comportamento, rivela Parpiglia, che andrebbe avanti da quando è stata eliminata dalla casa e che avrebbe indispettito non poco Mediaset. "Le hanno dato un ultimo avvertimento", conclude Parpiglia. Nessun nome, ma un Indizio pesantissimo: "Se non la vedrete la prossima puntata, sapete perché". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Grossodietro le quinte del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una, o meglio una ex- spiega sui social il giornalista Gabriele Parpiglia, autore e storico collaboratore proprio di Signorini - è solita "cantare del rap e bere un po' troppo vino, e lo fa da quando esce dai camerini a quando arriva in studio" per laserale. Un comportamento, rivela Parpiglia, che andrebbe avanti da quando è stata eliminata dalla casa e che avrebbe indispettito non poco. "Le hanno dato un ultimo avvertimento", conclude Parpiglia. Nessun nome, ma un: "Se non la vedrete la prossima puntata, sapete perché".

